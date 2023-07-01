Еще два парома поставят для перевозок между Калининградом и Петербургом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы обеспечить стабильность морских перевозок между Петербургом и Калининградом, в Росморречфлоте планируют поставить до конца 2023 года два дополнительных парома. Об этом сообщил замглавы Федерального агентства морского и речного транспорта Борис Ташимов во время коллегии ведомства.Об этом пишет ТАСС.

– Судоходные компании прорабатывают вопрос подвоза на линию двух дополнительных судов. Реализация подобной инициативы позволит нарастить провозную способность и создать резерв для замещения паромов, выбывающих в ремонт, – отметил заместитель.

Кстати, с января по май 2023 года паромами в Калининградскую область паромами перевезли 890 тысяч тонн грузов.

Кроме того, в среднесрочной перспективе планируется строительство еще двух железнодорожных паромов для линии Усть-Луга - Балтийск. Пока этот вопрос только прорабатывается. Их собираются начать строить в течение трех лет.