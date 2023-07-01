3-летний малыш серьезно пострадал в ДТП на проспекте Наставников в Петербурге

3-летний малыш попал под колеса иномарки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники петербургской полиции проверяют ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Мальчика сбила машина в одном из дворов на проспекте Наставников. Из-за этого его доставили в одну из больниц Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Накануне вечером 47-летний водитель автомобиля «Шкода Кодиак» сбил переходившего проезжую часть около дома вместе с отцом ребенка, – рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Как уточнили в пресс-службе полиции города на Неве, владелец иномарки только с 2022 по 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД около восьми раз. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее spb.kp.ru писала, что момент жесткого ДТП с 16-летними подростками на скутере в Петербурге попал на видео.