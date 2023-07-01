Ветер в Петербурге усилится до 16 метров в секунду 1 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не долго играла хорошая погода в Северной столице. Несмотря на то, что июнь стал самым солнечным первым месяцем за несколько лет, он также оказался наиболее холодным за последние четыре года. А уже с 1 июля в Петербурге ожидают ухудшение погодных условий. Так, во второй половине дня новая лунная фаза принесет с собой сильный ветер. Разгонится он, по сообщению пресс-службы МЧС города на Неве, до 16 метров в секунду.

– По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уже первого числа, начиная с пяти-восьми часов вечера в Северной столице ожидают небольшую бурю, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Кстати, уже завтра, 2 июля, в Петербурге местами пройдут дожди и даже ливни. Местным жителям следует запастись крепкими зонтами: порывы ветра будут достигать скорости 15 метров в секунду.