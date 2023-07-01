Водитель иномарки сбил насмерть петербуржца и скрылся с места ДТП. Фото: ГУ МВД

Поздним вечером, 30 июня, в Колпино произошло смертельное ДТП. Так, на Пролетарской улице неизвестный, находясь за рулем автомобиля «Мазда-3», на нерегулируемом пешеходном переходе сбил сразу двух человек. Один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. После этого нарушитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Из-за ДТП 22 -летний пешеход погиб до приезда скорой помощи. Второго, 19 - летнего, пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города на Неве. Его состояние медики оценили как тяжелое, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сначала сотрудники полиции объявили сбежавшего в розыск. Но, немного погодя, им удалось задержать нарушителя. На Пролетарской улице правоохранители поймали 36-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Гонщика доставили в следственные органы для принятия решения.