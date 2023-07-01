Вывеска «ЧВК Вагнер Центр» исчезла со здания на Зольной улице в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вывеска «ЧВК Вагнер Центр W» исчезла со здания на Зольной улице в Северной столице. Напомним, что ранее она находилась на крыше объекта, потому что большую часть офисов в нем занимали предприятия Евгения Пригожина. А сегодня, 30 июня, местные жители рассказали, что конструкция бесследно исчезла. Об этом пишет «Петербургский дневник».

– Со здания Центра в Петербурге демонтировали вывеску с названием, – пишет издание.

Напомним, что накануне прекратили свое существование некоторык СМИ, входящие в медиа-группу «Патриот». Холдинг принадлежит Пригожину. Работать прекратили в том числе «Невские новости».

Ранее spb.kp.ru писала, что Беглов заявил об отсутствии оснований для изъятия имущества Пригожина. Он также отметил, что конфликт с бизнесменом действительно был. И сейчас город ведет переговоры по возвращению под свой контроль системы жилищного хозяйства и теплоснабжения.