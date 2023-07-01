Первый в России завод по химической девулканизации резины появился в Петербурге

Первый в России завод по химической девулканизации резиновых изделий появился в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый в России и Петербурге завод по девулканизации резиновых изделий открылся накануне. На предприятии будут превращать старые покрышки в каучук с помощью химикатов. Полученное синтетическое вещество можно будет добавлять в битум для прочности или использовать как резиновое покрытие. Об этом рассказал на Петербургском международном дорожном форуме руководитель и директор по развитию компании «Спурт» Кирилл Васильев.

– Завод полностью автономный. Со следующего года планируем при дорожном и гражданском строительстве применять около 20 процентов вторсырья. Для этого и потребовался механизм девулканизации, – рассказал глава компании.

Он пояснил, что подобный метод еще не используется ни в одной точке мира. На заводе собираются сначала нарастить мощности, а после открыть в каждом российском регионе филиалы. Кирилл Васильев подчеркнул, что проблема утилизации отходов сейчас актуальна для всей страны, как и вопрос увеличение срока службы дорожного покрытия.