Музыкальный фестиваль VK FEST открылся в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Петербурге сегодня открылся ежегодный музыкальный фестиваль VK FEST. Масштабное мероприятие стартовало в парке 300-летия Северной столицы. Напомним, что продлится оно с 1 по 2 июля. Открыл масштабную программу появившийся на сцене рэпер МОТ. Он первым вышел к зрителям после косого и ледяного дождя.

– В городке также работают четыре сцены. На них выступят ANNA ASTI, Лолита, Big Baby Tape, Тося Чайкина и множество других полюбившихся жителям и гостям города исполнителей, – говорится в программе мероприятия.

Музыкальный концерт должен был начаться в три часа дня, но из-за непогоды сдвинулся сценарий почти на два часа.

Кстати, во второй день зрители увидят выступления Zivert, Элджей, Хаски, Feduk и Иванушки International.

Напомним, что в этом году VK Fest впервые проходит в пяти городах одновременно: Петербурге, Москве, Сочи, Новосибирске и Владивостоке.