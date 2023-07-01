Путепровод на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют до сентября. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Путепроводе на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют из-за дорожных работ на 18-м километре трассы. Ограничения продлятся с 1 июля по 1 августа на участке съезда с внутреннего кольца на Выборгское шоссе. Кроме того, с сегодняшнего дня по 1 сентября специалисты будут реставрировать фрагмент с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо будет. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Объехать перекрытый участок можно будет через разворотную петлю, расположенную на 17-м километре. Либо же через транспортную развязку на пересечении с проспектом Энгельса около 24-го километра, – уточнил начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор Илья Пузыревский.

За два месяца подрядчик планирует заменить асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию, деформационные швы, барьерные и перильные ограждения.