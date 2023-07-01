5-летняя малышка пострадала в ДТП с опрокинутым авто в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейскими Ленинградской области проводят проверку из-за ДТП, в котором пострадала пятилетняя девочка. Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, авария произошла 30 июня около трех часов дня. На 78-м километре трассы «Лодейное поле-Тихвин-Будогощь-Чудово» 23-летний водитель, находящийся за рулем автомобиля «Рено Логан», не справился с управлением. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Мужчина из-за невозможности контролировать машину улетел в левый по ходу движения кювет. После этого его транспорт опрокинулся, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Из-за аварии 5-летней пассажирке перевернувшегося авто потребовалась скорая помощь. Фельдшеры доставили ребенка в одну из больниц области. Там медики оценили ее состояние как среднетяжелое.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.