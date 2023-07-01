Младенец пострадал из-за ДТП с опрокинутым авто в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечерняя поездка едва не завершилась для семьи трагедией. Так, 30 июня, во второй половине дня, произошла авария на 50-м километре трассы «Нарва», в которой пострадал младенец и его мама. Обоим потребовалась бригада скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– 41-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки «Киа Сид», выехал из деревни Кипень. Но по неизвестным причинам он не справился c управлением, – рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

После того, как контроль над машиной был полностью потерян, автомобилист улетел в правый кювет. Из-за этого его авто перевернулось. Пострадавших доставили в одну из больниц города на Неве. Там медики оценили их состояние как среднетяжелое.

Сотрудники полиции уже организовали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.