Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2023 18:06

Петербуржец перенес свою возлюбленную на руках через появившуюся после дождя глубокую лужу

Юноша долго примерялся, как бы не утонуть самому
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржец перенес свою возлюбленную на руках через появившуюся после дождя глубокую лужу. Фото: t.me/+VOKX4ZoMD3Q1Zjhi

Петербуржец перенес свою возлюбленную на руках через появившуюся после дождя глубокую лужу. Фото: t.me/+VOKX4ZoMD3Q1Zjhi

Петербург – культурная столица России. И даже среди слякоти, грязи и воды по щиколотку найдутся джентльмены. Такие как местный житель, который собирался перейти дорогу у дома на Среднерогатской улице. Когда молодой человек обнаружил возникшую после ливня реку, сначала долго примерялся. Но потом он набрался решительности и передал свою рюкзак своей спутнице, а ее саму усадил к себе на спину. Умилительное видео опубликовали очевидцы в социальных сетях.

– Не перевелись еще джентльмены, – прокомментировала одна из пользовательниц социальной сети.

Вероятно, юноша все-таки опечалился промокшим и испачканным белым кроссовкам. Но барышня, оставшаяся сухой и чистой, в своем прелестном платье была довольна точно. Отчасти эта сцена напомнила фрагмент из небезызвестного мультфильма «Чебурашка»: «Я возьму чемодан, а ты – меня».