Петербуржец перенес свою возлюбленную на руках через появившуюся после дождя глубокую лужу. Фото: t.me/+VOKX4ZoMD3Q1Zjhi

Петербург – культурная столица России. И даже среди слякоти, грязи и воды по щиколотку найдутся джентльмены. Такие как местный житель, который собирался перейти дорогу у дома на Среднерогатской улице. Когда молодой человек обнаружил возникшую после ливня реку, сначала долго примерялся. Но потом он набрался решительности и передал свою рюкзак своей спутнице, а ее саму усадил к себе на спину. Умилительное видео опубликовали очевидцы в социальных сетях.

– Не перевелись еще джентльмены, – прокомментировала одна из пользовательниц социальной сети.

Вероятно, юноша все-таки опечалился промокшим и испачканным белым кроссовкам. Но барышня, оставшаяся сухой и чистой, в своем прелестном платье была довольна точно. Отчасти эта сцена напомнила фрагмент из небезызвестного мультфильма «Чебурашка»: «Я возьму чемодан, а ты – меня».