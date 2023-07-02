Западный циклон принес в Петербург грозы и ливни

В понедельник погода тоже не порадует теплом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обещанная непогода пришла в Петербург в эти выходные. Всему виной западный циклон, сообщает синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа». По словам метеоролога, 2 июля будет дождливым.

- Облаков в небе будет довольно много, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, не исключены грозы, - поделился прогнозом Михаил Леус.

За дождями в Петербург пришло и похолодание. В воскресенье температура воздуха прогреет от +20 до +22 градусов, в Ленинградской области от +18 до +23 градусов. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник, 3 июля, в Петербурге пройдут кратковременные дожди и температура составит от +18 до +20 градусов.