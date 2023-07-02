Директор судоремонтного завода в Петербурге похитил 64 миллиона рублей

Все трое под домашним арестом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела по факту похищения 64 миллионов рублей на государственном судоремонтном заводе. Во главе преступной схемы стоял директор предприятия, а участникам стали начальники складов и начальник управления материально-технического обеспечения.

Еще в 2021 году, директор завода заключил фиктивный договор с подконтрольной коммерческой организацией на поставку металлопроката, который на самом деле, числился неучтенным на его же заводе. А 45-летний начальник склада, у которого находился указанный металлопрокат, подделал накладные. В итоге в первый раз удалось отмыть 20 миллионов рублей.

Дальше на заводе организовали фиктивный сбор цветного метала. Только под сдачу попали якобы списанные детали, а на самом деле рабочие и нужные. Так получилось реализовать 4 миллиона рублей.

- В марте 2022 года генеральный директор завода, зная о том, что на территории завода находится судовое охладительное оборудование, которое изначально было изготовлено в рамках исполнения государственного оборонного заказа, но не было выкуплено заказчиком в полном объеме, решает на этом заработать. Далее, 46-летний начальник склада изготавливает подложные документы, в которые вносит недостоверные сведения о списании со складского учета указанных материальных ценностей по причине их непригодности к использованию по своему назначению. По указанию генерального директора автомобиль с оборудованием, стоимостью около 40 миллионов рублей, выпускают с территории завода без проверки, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас все фигуранты проходят по уголовному делу. Суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста.