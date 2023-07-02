Незнакомец напал на девушку в Петербурге и заставил оформить кредит

Мужчина силой затащил 18-летнюю девушку в машину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мужчина напал на девушку и заставил ее оформить кредит в банке. Все произошло вечером 1 июля на проспекте Энгельса. Неизвестный подошел к 18-летней прохожей сзади, закрыв ей нос и рот, затем ударил свою жертву по голове. После этого он затащил пострадавшую в машину, где заставил через мобильное приложение взять в банке в долг 359 тысяч рублей.

Только вот банк заявку на кредит не одобрил. Преступник выгнал девушку из машины и скрылся.

- Пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт Выборгского района с травмой головы, ушибами и гематомами головы, тела, шеи, и, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии отпущена на амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ночью 2 июля полиция задержала нападавшего. Им оказался 28-летий житель Всеволожского района Ленинградской области. Сейчас он в отделении. На него завели уголовное дело по статье «Разбой».