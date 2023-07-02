Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2023 11:35

Синоптики пообещали теплый июль в Петербурге с температурой выше нормы

Но первые пять дней месяца будут прохладными и дождливыми
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Пока в горое задержаться дожди и прохлада.

Пока в горое задержаться дожди и прохлада.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй месяц лета будет жарким в Петербурге. Такой прогноз на июль дал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа». По его словам, температура воздуха повысится выше климатической нормы для данного месяца.

- Июль 2023 года обещает быть теплым – на 1,5-2,0 градуса теплее климатической нормы. При этом первая пятидневка ожидается прохладной и дождливой, а самой теплой прогнозируется вторая декада месяца. Количество дождей ожидается близким к средним многолетним показателям, - говорит Михайл Леус.

А между тем, в ближайшие дни в Петербурге властвует западный циклон. Он принес в Северную столицу грозы и ливни, а также похолодание. Температура воздуха 2 июля не будет превышать +22 градусов. Такая же ситуация ожидается и в понедельник.