Затонувший на Неве плавучий ресторан «Серебряный кит» начали убирать

Ресторан потонул еще весной. Фото: t.me/Megapolisonline

Ресторан «Серебряный кит» начали убирать с акватории Неву. Плавучая конструкция, которая находится возле Обуховского завода, пошла ко дну еще в марте. Тогда металлическая рыбина потонула из-за весеннего ледохода и прокуратура начала проверку. Спустя пару месяцев ведомство выдвинуло постановление избавиться от кита.

2 июля местные жители заметили строительные краны возле потонувшего ресторана.

- Полузатонувший ресторан-хлам «Серебряный кит» на Обуховской обороне наконец то решили убрать. Пригнали плав.кран, целый день что то там бегали, фотографировали, монтировали, - написали очевидце в телеграм-канале «ДТП и ЧП».

Напомним, после того как ресторан затонул, владелец выставил его на продажу. Цена конструкции достигала 22 миллионов рублей.

Судя по описанию, судно марки «Ярославец» выпустили в 2009 году. Длина кита составляет 65 метров, ширина - 14, на нем есть три палубы и трюм площадью 2800 квадратных метров. Отмечается, что ресторан сможет вместить 50 человек одновременно.