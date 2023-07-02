Еще два рейса из Петербурга в Анталью задерживают в Пулково

Один самолет в Турция не может вылететь больше суток. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще два рейса из Петербурга в Анталью задерживают на несколько часов. Оба полета выполняет компании Turkish Airlines. Первый перенесли с трех часов дня на одиннадцать вечера. Второй — с 23:00 2 июля на 8 утра 3 июля. По телефону горячей линии авиакомпании объяснили причины.

- Самолеты проходят техосмотр, - коротко ответили там. Напомним, это уже третий рейс в Анталью, который задерживается в петербургском аэропорту. Первый должен был улететь еще больше суток назад. В ожидании находилось больше 500 человек, которые хотели добраться до места отдыха.

К слову, остальные самолеты отправляются в Турцию по расписанию. Но судя по онлайн-табло аэропорта Пулково, задерживаются рейсы в Архангельск, Хабаровск и в Хургаду.