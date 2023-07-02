Ливни и сильный ветер придут в Петербург 3 июля

Тепло вернется только в конце недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Июль в Петербурге начинается с гроз и ливней. Штормовое предупреждение объявило МЧС города. Ухудшение погоды ожидается 3 июля 2023 года.

- 3 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт Петербургу и Ленинградской области.

Кроме этого, в город пришло похолодание. Температура воздуха опустилась до +22 градусов. Но терпеть неудобства жителям Северной столицы придется недолго. Вскоре должно вернуться тепло. Синоптик Михаил Леус пообещал теплый июль в Петербурге, ожидается температура выше климатической нормы на 2 градуса, а дожди будут идти лишь первые пять дней месяца. Так то еще будет возможность позагорать на пляже.

Но пока Петербург заливает дождями. В некоторых районах города затопило дороги и тротуары.