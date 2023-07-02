Суд арестовал пьяного водителя «Мазды», сбившего двоих пешеходов в Колпино

Водитель "Мазды" даже не притормозил перед пешеходами. Фото: соцсети

Суд Петербурга арестовал водителя «Мазды», который насмерть сбил пешехода в Колпина. Мужчина мчал по Пролетарской улице на высокой скорости и не затормозил у нерегулируемого пешеходного перехода. В это время дорогу переходили два парня. Один из них скончался на месте, второй попал в больницу в тяжелом состоянии. Водитель при этом скрылся с мета ДТП, спустя несколько минут он врезался в другую припаркованную машину. Полиция задержала гонщика, он был пьян.

- Вину он полностью признал. В суде пояснил, что пить 30 июня начал днем. За все время выпил около 0.7 литра водки. Как брал машину родственника не помнит, как сбил людей тоже не помнит. «Ваша честь, я очнулся, когда врезался в машину. Полагаю, что меня просто выключило», - сообщил обвиняемый в суде.

Как показала экспертиза, мужчина и правда был прав. Ранее он уже был судим.