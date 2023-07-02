Троллейбус №50 изменил маршрут из-за прорыва трубы на Комендантском проспекте в Петербурге

Коммунальщики устранили разлив воды на дорогу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге из-за коммунальной аварии пришлось изменить маршрут троллейбуса №50. Об этом сообщили в телеграм-канале «Транспорт Петербурга. Организатор перевозок».

- Троллейбусы № 50 - следуют от КП «Тихорецкий прроспект» по действующей трассе до Комендантской площади. Троллейбусы №№ 2, 23 движение проходит автономным ходом, - говорится в сообщении.

Прорыв трубы случился вечером 2 июля на Комендантском проспекте на пересечении с улицей Шаврова.

Спустя час воду с проезжей части успели убрать и движение транспорта восстановили.

Напомним, 3 июля прогнозируется дождливая погода с сильным ветром. Синоптики говорят, что тепло вернется в город к концу следующей недели.