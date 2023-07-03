В июне в Петербурге солнце светило 342 часа

В Петербурге в июне 2023 года солнце светило 342 часа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая половина июня выдалась довольно холодной в Петербурге. Солнечных дней было не так много. Ситуация изменилась во второй декаде. Однако к концу месяца погода начала удивлять – то выглянет солнце, то набегут тучи и польется дождь. Но даже несмотря на такие перемены, в прошедшем месяце небесное светило находилось радовало жителей 342 часа. С такими показателями июнь 2023 года вошел в число самых солнечных лет в Северной столице. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Солнце очень порадовало в этом месяце - 342 часа это довольно много, значение в числе самых солнечных лет, примерно пятое в имеющемся ряду наблюдений, - отметил он.

Рекордное количество часов солнце находилось на небосводе в 1970 году – 372. А в самом жарком июне, который был в 2021 году, оно светило 351 час.

Напомним, что прошедший июнь показал рекордно низкую за последние четыре года среднемесячную температуру. Она составила всего +17,2 градуса.