Еще один рейс из Петербурга в Анталью задержали

Рейс их Петербурга в Анталью задержали 3 июля Фото: Александр ГЛУЗ

Рейс TK 3671 сообщением Санкт-Петербург – Анталья задержали. Самолет должен был вылететь из аэропорта Пулково еще в 2:50 3 июля, но рейс перенесли более чем на восемь часов. Теперь воздушное судно должно взлететь в 11:10. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Рейс выполняет Turkish Airlines. На горячей линии авиакомпании не смогли назвать причину задержки самолета, а также сколько людей сейчас ожидают вылета.

- Скорее всего пассажирам предоставят гостиницу и питание, - ответил сотрудник горячей линии на соответствующий вопрос.

Напомним, что это уже второй задержанный рейс в Анталью за последние пару дней. Так, около 500 человек ожидали вылета 1 июля в 15:05. По словам пассажиров, сначала его перенесли на шесть утра 2 июля, а после на 21:30. Но самолет отправился из аэропорта даже позже. Туристы вылетели лишь к полуночи.