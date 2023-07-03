Пасмурная и дождливая погода ожидается в Петербурге 3 июля

3 июля в Петербурге будет до +20 градусов и пройдут дожди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На смену жаре в Петербурге пришли пасмурные и прохладные деньки. Так, 3 июля в Северной столице будет преимущественно облачно и дождливо, а местами возможны и грозы. Воздух в этот день прогреется до +18…+20 градусов. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием южной периферии североатлантического циклона. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, пройдут дожди, местами возможны грозы, - написал он.

Ветер подует юго-западный со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, 4 июля, пасмурная погода сохранится. По информации синоптика, пройдут кратковременные дожди, а также будет немногим теплее, чем в понедельник – от +19 до +21 градуса.