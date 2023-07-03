Жителей Петербурга предупредили, что питье воды из родника может привести к заражению вирусами

Петербуржцев предупредили об опасности употребления родниковой воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие люди полагают, что родниковая вода чистая и пить ее безопасно. Однако это мнение ошибочно. В воде из источника могут быть различные примеси и вещества, которые наносят вред организму. Об этом предупреждают специалисты Роспотребнадзора Петербурга.

Родник представляет собой выход глубоких, а иногда и не очень глубоких вод. Они никак не фильтруются и не проходят обработку. Поэтому попив такой водички, человек может подхватить какой-нибудь вирус. Например, там встречаются вирусы гепатита А и кишечные вирусы, которые вызывают диарею.

- Пить воду из родника или нет - выбор каждого. Но мы настоятельно рекомендуем пить безопасную очищенную воду, - резюмировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор предупредил жителей Северной столицы об опасности шавермы. Если в заведении нарушаются технологии приготовления, продукты хранятся неправильно и повара пренебрегают правилами личной гигиены, то покупатель через блюдо может подхватить сальмонеллез, дизентерию и другие болезни.