Пассажиры дождались вылета в Анталью из Петербурга спустя полутора суток

Самолет Петербург - Анталья задержали на полутора суток. Фото: Артем КИЛЬКИН

С рейсами из Петербурга в Анталью творится что-то неладное. По словам пассажиров, вылет самолета, который должен был произойти еще 1 июля в 15:05, переносили несколько раз. В итоге воздушное судно поднялось в небо только ближе к полуночи 2 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково. Таким образом, порядка 500 пассажиров ожидали своего рейса полутора суток.

- Люди приехали в аэропорт к назначенному времени. Сперва вылет перенесли на шесть утра, а в три часа ночи люди узнают, что зря приехали и рейс переносят на 21:30 на 2 июля, - жаловались пассажиры.

Напомним, что за последние дни задержали еще два рейса из Петербурга в Анталью. Один из них должен был отправиться в 22:55 2 июля, но вылет перенесли на 8 утра 3 июля. Отметим, что по данным онлайн-табло аэропорта, самолет поднялся в небо лишь к 11:20. Вылет другого рейса планировался 3 июля в 2:50, но его задержали до 11:30. Оба рейса выполняет авиакомпания Turkish Airlines.