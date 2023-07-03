Пенсионерка отдала «колдунье» ювелирку на 110 тысяч рублей в Петербурге

Пенсионерка лишилась драгоценностей на 110 тысяч рублей из-за «колдуньи» в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале мая к пенсионерке на улице в Петербурге подошла незнакомка и спросила дорогу до церкви. Но, заглянув в глаза пожилой женщины, та увидела порчу и предложила ее снять. Ничего не подозревающая бабушка пригласила «колдунью» в дом и лишилась ювелирных украшений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Петербургу.

В квартире женщина предложила провести обряд. Для этого она попросила у пенсионерки полотенце и сырое яйцо. Раздавив его ногой, «ведьма» показала хозяйке дома, что белок и желток черного цвета.

- Когда обряд псевдоколдовства был завершен, обвиняемая уговорила пенсионерку передать ей ювелирные украшения. Женщина, заявив на прощание, что бабушка исцелена, завернула драгоценности на сумму более 110 тысяч рублей в полотенце ушла, - добавили в пресс-службе.

Разглядеть порчу у пенсионерки «колдунья» смогла, но своего задержания не предвидела. 37-летней уроженке Тверской области выдвинули обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Материалы дела передали на рассмотрение в Невский районный суд.