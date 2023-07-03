Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2023 8:51

Прокуратура организовала проверку после задержки рейсов из Петербурга в Турцию

Вылеты задержали по техническим причинам
Анастасия НУРАДИЛОВА
Вылеты задержали по техническим причинам.

Вылеты задержали по техническим причинам.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге транспортная прокуратура проводит проверку после задержки авиарейсов из Пулково в Турцию. Пассажиры собирались улететь к морю 1 и 2 июля. Но в итоге вынуждены были ждать целые сутки в аэропорту, в гостиницах. Некоторые вернулись домой. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- По предварительным данным, задержки произошли по техническим причинам, - сообщили в надзорном ведомстве.

Два самолета вылетели в жаркую страну вечером 2 июля, а третий борт с пассажирами направился в Турцию лишь утром 3 июля. До этого времени иногородние туристы находились в гостиницах при необходимости. Их обеспечили напитками и горячим питанием. До решения проблемы транспортная прокуратура контролировала ситуацию.