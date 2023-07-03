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НовостиОбщество3 июля 2023 8:58

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за дождей, гроз и сильного ветра

Водителей и пешеходов попросили быть особенно внимательными
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Петербурге на 3 и 4 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В Петербурге на 3 и 4 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики обещают Петербургу в ближайшие дни дождливую и ветреную погоду. В связи с этим на территории Северной столицы объявили «желтый» уровень погодной опасности. Сегодня, 3 июля, он действует до 23 часов из-за дождя и грозы. А завтра, 4 июля, продлится до 21 часов из-за сильного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

- Правительство Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования машин в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам, - добавили в пресс-службе.

Отметим, что ранее синоптики пообещали, что июль в Петербурге выдастся достаточно теплым. Воздух будет прогреваться на 1,5-2,0 градуса выше климатической нормы. Однако первые пять дней месяца будет холодно и дождливо.