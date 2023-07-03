Металлическая дверь упала на голову 4-летнего ребенка в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти на маленького ребенка свалилась металлическая дверь. Четырехлетний мальчик попал в больницу. Инцидент произошел 2 июля во Всеволожском районе в поселке Стеклянный ручей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- Во время ремонтных работ в доме в поселке Стеклянный ручей Всеволожского района Ленинградской области на ребенка по недосмотру родителей упала незакрепленная металлическая дверь, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Ребенка отвезли в больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы и отпустили малыша на амбулаторное лечение. К счастью, жизни мальчика ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы принять процессуальное решение.