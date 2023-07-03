Мигрант изнасиловал молодую девушку на Яхтенной улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мигранта, которого подозревают в изнасиловании молодой продавщицы. Это произошло в Приморском районе около девяти часов вечера 1 июля. На 112 позвонил прохожий и сообщил, что у него попросила помощи девушка на Яхтенной улице. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Через 20 минут нарядом полиции у квартиры указанного дома по горячим следам задержали 34-летнего гражданина Армении, неработающего. Кавказца подозревают в изнасиловании 23-летней девушки, продавщицы, - рассказал источник.

Известно, что преступник напал на свою жертву в ее же квартире. Как он оказался в гостях у девушки, не сообщается. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.