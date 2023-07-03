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НовостиПроисшествия3 июля 2023 10:13

Школьный дворник отдал больше 2 млн рублей мошенникам в Петербурге

Мужчина лишился всех своих накоплений
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Мошенники выманили 2 млн рублей у школьного дворника в Петербурге

Мошенники выманили 2 млн рублей у школьного дворника в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьный дворник лишился огромной суммы денег из-за телефонных мошенников. Все произошло 27 июня. В этот день 69-летний мужчина взял трубку домашнего телефона. На той стороне провода ему представились сотрудником банка. Звонивший убедил пенсионера, что злоумышленники пытаются похитить его деньги, а поэтому их нужно срочно снять со счета и отдать «представитель Центробанка». Дворник поверил в обман и уже вечером передал мошеннику деньги. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Вечером того же дня в парадной на первом этаже дома на улице Руднева пожилой мужчина передал неизвестному свыше 2 млн рублей. Преступник в обмен выдал ему филькину грамоту «о зачислении средств», - передает источник.

Сейчас в деле разбираются полицейские. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.