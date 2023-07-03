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НовостиПроисшествия3 июля 2023 10:39

Мужчина из-за ревности воткнул нож в голову подруге в Петербурге

Женщина осталась жива, сейчас ей оказывают помощь врачи
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Ссора влюбленных из-за ревности чуть не закончилась убийством в Петербурге.

Ссора влюбленных из-за ревности чуть не закончилась убийством в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге конфликт между возлюбленными чуть не закончился убийством. Пара ссорилась 3 июля в 4:50 в одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Они так громко выясняли отношения, что на это обратили внимание соседи. Они позвонили правоохранителям и, как оказалось, не зря. Все действительно могло бы закончиться трагично, так как мужчина воткнул нож в голову и плечо женщине. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Причина его нападения: во время совместного распития алкоголя потерпевшая имела неосторожность одновременно посылать сообщения другому мужчине, - отметили в пресс-службе.

К моменту прибытия росгвардейцев, пьяный мужчина уже стоял на улице. Ревнивца доставили в отдел полиции, а нож изъяли. Женщину госпитализировали в одну из больниц Северной столицы.