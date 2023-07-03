Петербуржец похитил из ломбарда собственный телефон, угрожая пистолетом сотруднику. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге по горячим следам задержали преступника, который напал на ломбард на Васильевском острове. Инцидент произошел утром 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина угрожал работникам ломбарда предметом, похожим на пистолет. Он похитил только мобильный телефон стоимостью четыре тысячи рублей. После этого злоумышленник сбежал, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого. 37-летний безработный мужчина в это время находился в хостеле. Оказалось, что он похитил свой же телефон, который недавно заложил в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Расследование продолжается.