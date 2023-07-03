МЧС предупредило о ливнях с грозой и сильном ветре в Петербурге 4 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице во вторник, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 4 июля в Петербурге местами ожидаются дожди, грозы, ветер порывами до 18 метров в секунду, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, дожди в Северной столице идут уже несколько дней подряд. Несмотря на теплую погоду, жителям Петербурга пришлось забыть о купальном сезоне и отдыхе на природе. Ливни начинаются непредсказуемо, кое-где уже замечали град диаметром в один сантиметр.

Синоптики обещают, что сухая погода вернется в город к концу текущей недели.