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НовостиПроисшествия3 июля 2023 10:59

Игрушечная граната взорвалась в руках 9-летнего мальчика в Петербурге

Ребенок попал в больницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Игрушечная граната взорвалась в руках 9-летнего мальчика в Петербурге.

Игрушечная граната взорвалась в руках 9-летнего мальчика в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девятилетний мальчик попал в больницу после того, как в его руках взорвалась игрушечная граната. Ребенок играл в «войнушку» рядом с годовалой сестрой. Потом родители услышали хлопок и громкий плач. Мальчик рыдал, а его рука была в крови. Об этом пишет «Мойка 78».

- Пара вместе с двумя детьми была в гостях у своих родителей на Пискаревском проспекте. Предварительно, старший мальчик включил игрушку «Граната», после чего она разорвалась у него в руках, - сообщает издание.

Рядом со старшим братом находилась девочка. Возраст малышки всего год и десять месяцев. К счастью, она не пострадала.

Предварительной причиной взрыва считают негодную батарейку. Врачи помогли мальчику в больнице и отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов будут разбираться в ситуации.