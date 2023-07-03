Игрушечная граната взорвалась в руках 9-летнего мальчика в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девятилетний мальчик попал в больницу после того, как в его руках взорвалась игрушечная граната. Ребенок играл в «войнушку» рядом с годовалой сестрой. Потом родители услышали хлопок и громкий плач. Мальчик рыдал, а его рука была в крови. Об этом пишет «Мойка 78».

- Пара вместе с двумя детьми была в гостях у своих родителей на Пискаревском проспекте. Предварительно, старший мальчик включил игрушку «Граната», после чего она разорвалась у него в руках, - сообщает издание.

Рядом со старшим братом находилась девочка. Возраст малышки всего год и десять месяцев. К счастью, она не пострадала.

Предварительной причиной взрыва считают негодную батарейку. Врачи помогли мальчику в больнице и отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов будут разбираться в ситуации.