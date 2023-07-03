Озеро Безымянное стало единственным разрешенным для купания водоемом в Петербурге

23 водоема оказались грязными для купания. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники регионального Роспотребнадзора в очередной раз проверили водоемы на территории Петербурга. С прошлой недели ничего не изменилось: для купания пригоден лишь один пляж. Специалисты разрешают отдыхать и плавать только на озере Безымянное в Красносельском районе.

- Остальные 23 водные акватории не пригодны для купания – это Суздальские озера, Ольгинский водоем, река Ижора, пляжи Финского залива, «Морские дубки» и Колонистский пруд. Они не соответствуют санитарным нормам, - говорится в сообщении ведомства.

Петербуржцев попросили ни в коем случае не глотать воду в реках и озерах. Это грозит заражением острой кишечной инфекцией, энтеровирусами, вирусным гепатитом А и другими заболеваниями: не только инфекционными, но и паразитарными.