Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал потепление к 7 июля

Сейчас в городе бушует циклон, который пришел из Финляндии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на этой неделе. В Северную столицу пришел циклон с Финляндии. Из-за этого похолодало до 20 градусов. Понедельник стал ветреным, облачным и дождливым.

- Но циклон уходит на север, погода постепенно начнет улучшаться, хотя эта рабочая неделя вся с постоянными осадками, просто в другие дни их станет меньше. Ветер завтра еще довольно свежий и неприятный, но в последующем и он ослабеет, - написал Колесов в своем телеграмм-канале.

По его словам, потепление ожидается во второй половине недели, а до этого момента в городе будет 20-22 градуса.

Но есть и положительные стороны такой погоды – в лесах снизилась пожароопасность после долгих дождей, которые шли несколько суток. Утром 3 июля на город обрушилось уже 48 процентов осадков от нормы.