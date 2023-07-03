Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал потепление к 7 июля

Сейчас в городе бушует циклон, который пришел из Финляндии.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на этой неделе. В Северную столицу пришел циклон с Финляндии. Из-за этого похолодало до 20 градусов. Понедельник стал ветреным, облачным и дождливым.
- Но циклон уходит на север, погода постепенно начнет улучшаться, хотя эта рабочая неделя вся с постоянными осадками, просто в другие дни их станет меньше. Ветер завтра еще довольно свежий и неприятный, но в последующем и он ослабеет, - написал Колесов в своем телеграмм-канале.
По его словам, потепление ожидается во второй половине недели, а до этого момента в городе будет 20-22 градуса.
Но есть и положительные стороны такой погоды – в лесах снизилась пожароопасность после долгих дождей, которые шли несколько суток. Утром 3 июля на город обрушилось уже 48 процентов осадков от нормы.