200 млн рублей потратят в Петербурге на покупку умных счетчиков

В Петербурге на 200 млн рублей закупят умные счетчики. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге начали искать поставщика приборов для интеллектуальной системы учета электроэнергии. Заказчиком выступает АО «Петербургская сбытовая компания» («ПСК»). Начальная цена тендера составляет почти 200 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заявки от участников принимают до 17 июля.

Из общей суммы 173 млн рублей направят на покупку умных счетчиков. Всего за эти деньги компания планирует получить почти 15 тысяч умных счетчиков. На остальные средства закупят роутеры и коммуникационные шлюзы.

В АО «ПСК» рассказали, что с того момента, как монтирование умных счетчиков стало обязательным по закону, в компании устанавливают только их. И дефицита они еще не наблюдали. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

- На данный момент умными приборами учета оборудованы более 391 тысяч квартир, находящихся в зоне деятельности АО «ПСК», - сказали в пресс-службе компании.

Отметим, что умные счетчики имеют доступ к интернету и могут сами отправлять данные о потреблении электричества, сообщать о неполадках и отключать энергию тем, кто не платит. Поэтому такие устройства в несколько раз дороже обычных.