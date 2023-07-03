Житель Петербурга получил 300 тысяч рублей компенсации от Минфина РФ за страдания во время суда

Житель Петербурга получил компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Фото: Олег ЗОЛОТО

Против жителя Петербурга в июне 2018 года возбудили уголовное дело о самоуправстве. Год спустя ему предъявили обвинение, а также обязали являться по требованию дознавателя. При этом в августе 2020 года мировой судья оправдал горожанина в связи с отсутствием состава преступления. Но эти два года, по словам мужчины, он испытывал сильный стресс. Поэтому он обратился с иском к Минфину РФ, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и МВД России о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Истец говорил, что в результате незаконного уголовного преследования ему были причинены нравственные страдания: в течение более чем двух лет он постоянно был напряжен и испытывал сильный стресс. На фоне переживаний у истца даже развилась депрессия, - указывают в пресс-службе.

В результате суд частично удовлетворил требования мужчины и взыскал с РФ в лице Минфина в пользу горожанина 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, взыскали 45 тысяч рублей на оплату услуг представителя и почти 1,5 тысячи рублей на почтовые расходы.