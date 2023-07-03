Служба «122» в июне принимала по 12 тысяч обращений в день от жителей Петербурга

Около 380 тысяч обращений от жителей Петербурга в июне обработали в службе «122». Фото: Артем КИЛЬКИН

В июне служба «122» приняла почти 380 тысяч обращений от жителей Петербурга. В среднем специалисты обрабатывали по 12 тысяч звонков в день. При этом самое большое число вызовов в службу поступило 9 июня – более 58,2 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по информатизации и связи Петербурга.

- За прошедший месяц служба «122» приняла более 103 тысяч обращений граждан с целью вызова врача на дом, более 134 тысяч обращений для записи к врачам-специалистам, а также более 5,5 тысяч обращений по вопросам вакцинации и записи на вакцинацию от коронавируса, - добавили в пресс-службе.

Чаще всего горожане спрашивали работников службы о том, когда приедет врач; что нужно делать при укусе клеща; где узнать результаты ПЦР-теста; как получить медпомощь без полиса ОМС; как вакцинироваться от COVID-19.

При этом не только люди работают в службе, но и искусственный интеллект. Голосовой помощник Виктория сделала более 96 тысяч звонков, чтобы напомнить жителям о диспансеризации и записи на прием к врачу.