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НовостиОбщество3 июля 2023 13:12

Бывший автозавод Nissan официально переименовали в «Лада Санкт-Петербург»

Новое название ему присвоили 29 июня
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бывший автозавод Nissan официально переименовали в «Лада Санкт-Петербург».

Бывший автозавод Nissan официально переименовали в «Лада Санкт-Петербург».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывший завод «Ниссан» в Северной столице официально переименовали в «Лада Санкт-Петербург». Завод, принадлежащий «АвтоВАЗу», получил новое название 29 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

- «АвтоВАЗ» завершил все необходимые действия в юридическом поле для переименования производственной площадки в Cанкт-Петербурге в «Лада Санкт-Петербург», - пишет издание со ссылкой на «АвтоВАЗ».

Напомним, переименовать бывший завод предложили в марте текущего года. Утвердить новое название должен был не только совет директоров «АвтоВАЗ», но и представители правительства Петербурга.

Напомним, ранее сообщалось, что земли бывшего завода Toyota в Петербурге могут стать частью особой экономической зоны. Сейчас соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.