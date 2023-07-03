Бывший автозавод Nissan официально переименовали в «Лада Санкт-Петербург». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывший завод «Ниссан» в Северной столице официально переименовали в «Лада Санкт-Петербург». Завод, принадлежащий «АвтоВАЗу», получил новое название 29 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

- «АвтоВАЗ» завершил все необходимые действия в юридическом поле для переименования производственной площадки в Cанкт-Петербурге в «Лада Санкт-Петербург», - пишет издание со ссылкой на «АвтоВАЗ».

Напомним, переименовать бывший завод предложили в марте текущего года. Утвердить новое название должен был не только совет директоров «АвтоВАЗ», но и представители правительства Петербурга.

Напомним, ранее сообщалось, что земли бывшего завода Toyota в Петербурге могут стать частью особой экономической зоны. Сейчас соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.