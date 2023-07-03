Гендиректор ВКонтакте и вице-президент по технологиям VK ушли со своих должностей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Холдинг VK объявил об изменениях в структуре управления. Гендиректор Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь покинули свои посты, чтобы заняться другим проектом. Вместо них руководить компанией будет коллегиальный орган.

- С 3 июля 2023 года управление социальной сетью ВКонтакте будет осуществлять коллегиальный орган — Управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента ВКонтакте, - сообщили в пресс-службе компании.

Там объяснили, что в обязанности коллегиального управляющего органа войдут ответственность за операционные процессы, принятие стратегических решений. Кроме этого, команда должна будет развивать новые направления социальной сети.