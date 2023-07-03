Школьница застряла между металлическими прутьями в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно помогали девочке, которая застряла между металлическими прутьями под железнодорожным мостом. В такую ситуацию попала школьница 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленобласти.

- Используя гидравлический инструмент, спасатели разжали прутья, освободили ногу ребенка, после чего обработали ссадины, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Девочка отказалась от медицинской помощи и отправилась домой. Сейчас с ней все хорошо.

Напомним, накануне в больницу попал четырехлетний мальчик. Череп ребенка проломила металлическая балка, которая свалилась на голову малыша. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице.