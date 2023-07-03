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НовостиОбщество3 июля 2023 14:57

С погибшими в зоне спецоперации бойцами простились в Петербурге

Четверых добровольцев посмертно наградили орденами Мужества
Анастасия НУРАДИЛОВА
С погибшими в зоне спецоперации бойцами простились в Петербурге.

С погибшими в зоне спецоперации бойцами простились в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Смольного

В Петербурге простились с бойцами, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. На Серафимском кладбище похоронили четверых военнослужащих, добровольцев. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

- Они ушли защищать Родину. Выполняя воинский долг, погибли в тяжелом бою. Они – продолжатели воинской славы России. Мы гордимся нашими земляками. Петербург сохранит память о них, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов и выразил соболезнования родным и близким.

Добровольцев батальона «Нева» Михаила Соколова, Романа Галинского, Юрия Манушкина и Сергея Исайко проводили в последний путь глава города и председатель ЗакСа Александр Бельский. Всех бойцов наградили орденами Мужества посмертно.