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НовостиОбщество3 июля 2023 15:30

Более 72,5 тысяч студентов выпустили учебные заведения в Петербурге

В конце июня наступила пора выпускных
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более 72,5 тысяч студентов выпустили учебные заведения в Петербурге.

Более 72,5 тысяч студентов выпустили учебные заведения в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге традиционно в конце июня наступила пара выпускных в вузах, колледжах, военных учебных заведениях и школах. В этом году во взрослую жизнь вступили более 72,5 тысяч студентов. Об этом во время еженедельного радиообращения рассказал глава Петербурга Александр Беглов.

- Ребята попрощались с педагогами и друзьями. У них начинается взрослая жизнь. Уверен, сегодня большинство молодых людей думают о своей роли в укреплении нашего Отечества и его независимости. О своем вкладе в установление справедливого мира, - отметил губернатор.

Градоначальник рассказал, что выпускники, которые проявили себя ярко в общественной деятельности и во время учебы, получили дипломы во время торжественной церемонии в Петропавловской крепости. Медалистов награждали в Петергофе.