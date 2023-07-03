Более 72,5 тысяч студентов выпустили учебные заведения в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге традиционно в конце июня наступила пара выпускных в вузах, колледжах, военных учебных заведениях и школах. В этом году во взрослую жизнь вступили более 72,5 тысяч студентов. Об этом во время еженедельного радиообращения рассказал глава Петербурга Александр Беглов.

- Ребята попрощались с педагогами и друзьями. У них начинается взрослая жизнь. Уверен, сегодня большинство молодых людей думают о своей роли в укреплении нашего Отечества и его независимости. О своем вкладе в установление справедливого мира, - отметил губернатор.

Градоначальник рассказал, что выпускники, которые проявили себя ярко в общественной деятельности и во время учебы, получили дипломы во время торжественной церемонии в Петропавловской крепости. Медалистов награждали в Петергофе.