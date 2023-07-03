Сады и скверы в Петербурге закрыли из-за порывистого ветра. Фото: Комитет по благоустройству

В Петербурге бушует порывистый ветер, поэтому комитет по благоустройству решил закрыть городские сады и скверы. Синоптики пообещали, что скорость ветра 4 июля достигнет 18 метров в секунду. В Северной столице объявили штормовое предупреждение.

- Предприятия готовятся обеспечить возможность оперативно ликвидировать последствия - в первую очередь, это касается уборки ветровальных деревьев с пешеходных зон и проезжей части. Дорожники продолжают проверку работоспособности элементов системы водоотвода, чтобы не допустить подтоплений в случае обильных осадков, - добавили в ведомстве.

Петербуржцев попросили быть максимально осторожными и избегать высоких конструкций, в том числе деревьев. Машины парковать под растениями также не рекомендуется. О подтоплениях на территории города можно сообщать по номеру 314-60-13.