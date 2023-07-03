Работникам фабрики бывшей IKEA в Тихвине предложат подработку на период простоя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время прямой телефонной линии рассказал, что работникам бывшей фабрики «Икеа» планируют предложить подработку на время простоя. Напомним, мебельная фабрика «Лузалес-Тихвин» закрылась в конце июня. Об этом пишет Online47.ru.

- Александр Дрозденко напомнил о том, что сделку между «Икеа Индастри Тихвин» и российской компанией по лесопереработке «Лузалес» одобряла правительственная комиссия. Однако новый собственник предупредил о том, что ему потребуется два месяца для формирования рынка заказов и рынка фурнитуры, - сообщает издание.

Глава региона во время прямой телефонной линии предложил найти для сотрудников подработку через центр занятости, пока специалисты фабрики находятся в простое. Таким способом получится компенсировать доходы, которые им временно сократили.