Без вести пропавшего 19-летнего парня шесть дней ищут в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Ленинградской области сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вновь решают сложные задачи. Так, волонтеры разыскивают без вести пропавшего шесть дней назад 19-летнего парня. Как сообщили близкие исчезнувшего, ушел он из дома в Сосновом Бору 28 июня и до сих пор его местоположение неизвестно. Об этом активисты отряда рассказали в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Требуется помощь добровольцев, – обратились к неравнодушным сотрудники «ЛизыАлерт».

Ориентировки на юношу уже разлетелись по социальным сетям. На них волонтеры указали высокий рост – около 175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Как сообщили родственники, в день пропажи подросток был одет в серую толстовку, красную футболку, темно-синие джинсы, серые с красной вставкой кроссовки. С собой у парня был серый рюкзак. Из отличительных черт – татуировки на теле.