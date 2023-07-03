Жителя Ленобласти задержали из-за подозрений в убийстве брата. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне ночью очевидцы сообщили в полицию Ленобласти поступило сообщение об убийстве в одной из квартир на Советской улице в городе Кириши. Вскоре правоохранители задержали брата скончавшегося из-за подозрений в совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Оперативно прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 29-летнего молодого человека с резанной раной бедра. Двери в квартиру были открыты, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Мужчину доставили в больницу, где он позднее скончался. Как предполагают сотрудники полиции, 32-летний родственник пострадавшего заколол брата ножом из-за внезапно возникшей ссоры. Из-за случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.