Пожару около Севкабель порта Петербурга присвоили номер 1-БИС

Пожару в Севкабеле Петербурга присвоили номер 1-БИС. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во второй половине дня, 3 июля, в Василеостровском районе Петербурга случился пожар. Очевидцы сообщили, что возгорание возникло в одном из зданий, расположившихся неподалеку от Севкабель порта. Через час происшествию присвоили ранг 1-БИС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сведения о пострадавших не поступали, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, в пятиэтажном административном здании, расположенном на Кожевенной улице, загорелся чердак. Там огонь занял площадь в 80 квадратных метров. Сейчас с огнем продолжают бороться 38 сотрудников МЧС на девяти пожарных машинах.

Ранее spb.kp.ru писала, что мощному пожару на Васильевском острове в Петербурге назначили номер 1-БИС. Из-за происшествия пострадал маленький ребенок. Его быстро госпитализировали в одну из больниц Северной столицы.